AC के कारण घर में लगी आग, पूर्व CCI अध्यक्ष धनेंद्र कुमार की मौत
दिल्ली के हौज खास इलाके में लगी आग से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के पहले अध्यक्ष धनेंद्र कुमार का निधन हो गया। उनकी उम्र 80 साल थी। वे एक सम्मानित पूर्व IAS अधिकारी भी थे।
यह आग बुधवार रात को उनके घर में लगी थी। माना जा रहा है कि घर के AC यूनिट में हुए विस्फोट की वजह से आग लगी, जिससे निकले जहरीले धुएं से दम घुटने के कारण उनका निधन हो गया। उनके बेटे को भी चोटें आईं, लेकिन अब उनकी हालत खतरे से बाहर है।
आग बुझाई गई, बेटा घायल
रात 11:24 बजे आग लगने की सूचना मिली और दमकल कर्मियों ने एक घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया। घर में परिवार और कर्मचारियों को मिलाकर कुल 5 लोग मौजूद थे। घर का सामान जल गया, लेकिन बाकी सभी लोग सुरक्षित बच गए।
धनेंद्र का भारत की सार्वजनिक नीति पर गहरा प्रभाव था। उन्होंने वर्ल्ड बैंक में भी काम किया और हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं।