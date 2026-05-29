AC के कारण घर में लगी आग, पूर्व CCI अध्यक्ष धनेंद्र कुमार की मौत देश May 29, 2026

दिल्ली के हौज खास इलाके में लगी आग से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के पहले अध्यक्ष धनेंद्र कुमार का निधन हो गया। उनकी उम्र 80 साल थी। वे एक सम्मानित पूर्व IAS अधिकारी भी थे।

यह आग बुधवार रात को उनके घर में लगी थी। माना जा रहा है कि घर के AC यूनिट में हुए विस्फोट की वजह से आग लगी, जिससे निकले जहरीले धुएं से दम घुटने के कारण उनका निधन हो गया। उनके बेटे को भी चोटें आईं, लेकिन अब उनकी हालत खतरे से बाहर है।