CBSE की डिजिटल मार्किंग पर बवाल: क्या आनन-फानन में हुए फैसले से लाखों छात्रों के अंक खतरे में?

अपराजिता गौतम ने जल्दबाजी में हुई OSM ट्रेनिंग की आलोचना की

गौतम ने बताया कि CBSE ने शिक्षकों को सही ट्रेनिंग दिए बिना ही OSM लागू कर दिया। उन्होंने कहा, "ट्रेनिंग बहुत जल्दबाजी में की गई और न ही बाद में उसकी कोई समीक्षा हुई। शिक्षकों को सैंपल पेपर पर लॉग-इन करके प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन किसी ने यह जांचने की जहमत नहीं उठाई कि उन्होंने सच में ऐसा किया या नहीं। एक और बड़ी बात यह थी कि पेपर जांचने के लिए PGT शिक्षकों को लगाना था, लेकिन उनकी कमी के चलते TGT शिक्षकों को यह काम सौंपा गया। TGT शिक्षक आमतौर पर क्लास 10 तक पढ़ाते हैं, इसलिए हो सकता है कि उन्हें क्लास 12 के मार्किंग स्कीम की पूरी जानकारी न हो। यही वजह हो सकती है कि कुछ छात्रों के नंबर कम आए।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि कम अनुभवी शिक्षकों के शामिल होने से गलतियाँ होना स्वाभाविक है। करीब 6,50,000 आपत्तियां दर्ज की गई हैं, लेकिन चिंता यह है कि ग्रामीण इलाकों के कई छात्र तो अपनी समस्या शायद दर्ज ही न करा पाए हों।