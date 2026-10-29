CBSE 2027 बोर्ड परीक्षा का टाइमटेबल कभी भी हो सकता है जारी, ऐसे करें डाउनलोड
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CBSE जल्द ही साल 2027 की बोर्ड परीक्षाओं का टाइमटेबल जारी करने वाला है। यह टाइमटेबल आप सभी के लिए पढ़ाई की योजना बनाने में बहुत काम आएगा। इसे CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर देखा जा सकेगा।
आमतौर पर ये परीक्षाएं फरवरी, मार्च और अप्रैल में होती हैं। किसी भी अपडेट को चूकने से बचने के लिए, वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें।
ऐसे डाउनलोड करें cbse.gov.in से डेट शीट
टाइमटेबल वेबसाइट पर आने के बाद, आपको सिर्फ cbse.gov.in पर जाना होगा। वहां एग्जामिनेशन-सर्कुलर या लेटेस्ट-नोटिस वाले सेक्शन में आपको डेट शीट मिल जाएगी।
इसमें आपको परीक्षा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी मिलेगी, जैसे कि आपकी क्लास, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट का नाम और परीक्षा का समय।