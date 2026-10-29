CBSE 2027 बोर्ड परीक्षा का टाइमटेबल कभी भी हो सकता है जारी, ऐसे करें डाउनलोड

CBSE जल्द ही साल 2027 की बोर्ड परीक्षाओं का टाइमटेबल जारी करने वाला है। यह टाइमटेबल आप सभी के लिए पढ़ाई की योजना बनाने में बहुत काम आएगा। इसे CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर देखा जा सकेगा।

आमतौर पर ये परीक्षाएं फरवरी, मार्च और अप्रैल में होती हैं। किसी भी अपडेट को चूकने से बचने के लिए, वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें।