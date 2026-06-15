CBSE 10वीं बोर्ड के दूसरे चरण के इस हफ्ते होंगे जारी, कैसे करें चेक?

रोल नंबर से चेक करें CBSE नतीजे

छात्र अपने नतीजे CBSE की आधिकारिक वेबसाइट, DigiLocker या UMANG ऐप पर देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी डालना होगा। जो प्रोविजनल मार्कशीट जारी की जाएगी, उसमें हर विषय के अंक और ग्रेड साफ-साफ दिखेंगे। डिजिटल मार्कशीट DigiLocker पर तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक स्कूल छात्रों को मूल मार्कशीट नहीं सौंप देते। वेबसाइट पर बहुत ज्यादा लोड (ट्रैफिक) होने से बचने के लिए, नतीजों को SMS और IVRS सेवाओं के जरिए भी देखा जा सकेगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य है।