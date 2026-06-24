CBSE 10वीं के लाखों छात्रों को मिला 'दूसरा मौका', जून में जारी होंगे बोर्ड परीक्षा के नतीजे! देश Jun 24, 2026

CBSE कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजे जून 2026 के आखिर तक जारी करने जा रहा है। इस साल से शुरू हुई 2 बोर्ड वाली नई व्यवस्था के तहत छात्रों को अपने नंबर बेहतर करने का एक और मौका मिला है। इसी के चलते फरवरी सत्र के बाद मई में ये परीक्षाएं दोबारा आयोजित की गई थीं। आप अपने नतीजे cbse.gov.in, results.cbse.nic.in या cbseresults.nic.in पर आसानी से देख पाएंगे। इसके लिए आपको अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन की जानकारी तैयार रखनी होगी।