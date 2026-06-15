CBSE 10वीं बोर्ड अब साल में 2 बार, बेस्ट स्कोर ही गिना जाएगा
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कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट है। 2026-27 सत्र से CBSE हर साल 2 बोर्ड परीक्षाएं कराएगा। इसका मतलब है कि अगर पहली परीक्षा में किसी विषय में आपके नंबर कम आए या आप पास नहीं हो पाए, तो आपको उन्हें सुधारने का दूसरा मौका मिलेगा। पहली परीक्षा फरवरी में होगी, जबकि दूसरी साल के आखिर में ली जाएगी।
दोनों प्रयासों में से सबसे ज्यादा अंक ही गिने जाएंगे
इस फैसले का मुख्य उद्देश्य छात्रों के तनाव को कम करना है, साथ ही उन्हें अपनी पूरी क्षमता दिखाने का पूरा मौका देना है। अगर किसी छात्र ने दोनों बार कोशिश की और फिर भी वह किसी विषय में पास नहीं हो पाया, तो उसे अगले बोर्ड सत्र में दोबारा परीक्षा देनी पड़ सकती है। हालांकि, आपके अंतिम परिणाम के लिए दोनों प्रयासों में से जिस परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक आएंगे, केवल वही गिने जाएंगे।