CBSE 10वीं के छात्रों का इंतजार खत्म: जून में आ रहे 'दूसरे मौके' के नतीजे!
देश
CBSE 2026 की कक्षा 10 के सत्र 2 के नतीजे घोषित करने की तैयारी में है। इन नतीजों के जून के दूसरे हफ्ते में आने की संभावना है। यह परीक्षा 15 मई से 21 मई के बीच हुई थी। CBSE ने इस बार एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे छात्रों को दूसरा मौका मिल रहा है, क्योंकि अब बोर्ड ने दोहरी परीक्षा प्रणाली अपनाई है।
यहां देखें दूसरे सत्र के नतीजे
इस सत्र के लिए करीब 6.7 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। इनमें से ज्यादातर अपने नंबर सुधारना चाहते थे, जबकि लगभग 85,000 छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा दे रहे थे। जब नतीजे आएंगे, तब छात्र अपने रोल नंबर और बाकी जरूरी जानकारी डालकर cbse.gov.in पर इन्हें देख पाएंगे। डिजिटल अंकपत्र डिजीलॉकर पर भी उपलब्ध होंगे और SMS के जरिए भी भेजे जाएंगे।