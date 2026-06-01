CBSE 10वीं के छात्रों का इंतजार खत्म: जून में आ रहे 'दूसरे मौके' के नतीजे! देश Jun 01, 2026

CBSE 2026 की कक्षा 10 के सत्र 2 के नतीजे घोषित करने की तैयारी में है। इन नतीजों के जून के दूसरे हफ्ते में आने की संभावना है। यह परीक्षा 15 मई से 21 मई के बीच हुई थी। CBSE ने इस बार एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे छात्रों को दूसरा मौका मिल रहा है, क्योंकि अब बोर्ड ने दोहरी परीक्षा प्रणाली अपनाई है।