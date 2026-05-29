CBSE 12वीं कक्षा का पुनर्मूल्यांकन आज से शुरू, फीस अब केवल 100 रुपये
CBSE ने 2026 के लिए कक्षा 12वीं की पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह फैसला तब आया है जब 4 लाख से भी ज्यादा छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से जांच करवाने की मांग की थी। इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों के कारण कुल 11 लाख से अधिक फॉर्म भरे गए हैं। इनमें से लगभग 9 लाख स्कैन की हुई कॉपियां छात्रों को ऑनलाइन भेजी जा चुकी हैं।
CBSE ने उत्तर पुस्तिका की फीस में कटौती की
कई छात्रों की शिकायतों की वजह नया ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम भी था। इस सिस्टम में परीक्षकों ने कागज की कॉपियों के बजाय डिजिटल स्कैन पर ही नंबर दिए थे।
कई छात्रों ने बताया कि उनकी उत्तर पुस्तिकाओं में कुछ सवालों के जवाब चेक नहीं हुए थे, गणना में गलतियां थीं और कई स्कैन कॉपियां तो धुंधली थीं। इसी को देखते हुए CBSE ने उत्तर पुस्तिकाओं को निकलवाने की फीस कम कर दी है। अब हर विषय के लिए यह शुल्क सिर्फ 100 रुपये होगा। इसके अलावा, अगर पुनर्मूल्यांकन के बाद छात्रों के नंबर बढ़ते हैं, तो उनसे ली गई फीस भी वापस कर दी जाएगी।
छात्र अपनी स्कैन की हुई कॉपियां पोर्टल पर देख सकते हैं। अगर उन्हें कहीं भी कोई गड़बड़ लगती है, तो वे सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पुनर्मूल्यांकन के बाद जो अंतिम अंक तय होंगे, वही मान्य माने जाएंगे।