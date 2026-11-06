CBSE ने 10वीं-12वीं की डेटशीट जारी की, 16 फरवरी से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं

CBSE के मुताबिक, कक्षा 10 के छात्र 83 विषयों में और कक्षा 12 के छात्र 121 विषयों में परीक्षा देंगे।

बोर्ड ने कहा कि परीक्षा कार्यक्रम कई वजहों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था, जिसमें छात्रों द्वारा आमतौर पर एक साथ लिए जाने वाले विषयों में पेपरों के बीच का अंतराल, प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं का कार्यक्रम और प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या शामिल है।