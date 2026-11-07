CBSE ने जारी किया 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में नंबरों का नया बंटवारा

10वीं कक्षा के लिए हिंदी, अंग्रेजी और साइंस जैसे मुख्य विषयों में 80:20 का अनुपात है। इसका मतलब है कि इन विषयों में 80 प्रतिशत नंबर लिखित परीक्षा के होंगे और 20 प्रतिशत नंबर प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के लिए रखे गए हैं। गृह विज्ञान में थ्योरी के लिए 70 प्रतिशत और प्रायोगिक के लिए 30 प्रतिशत नंबर तय किए गए हैं, जबकि कंप्यूटर एप्लीकेशन्स में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को बराबर महत्व दिया गया है और दोनों के लिए 50-50 प्रतिशत नंबर रखे गए हैं। 12वीं कक्षा में विषयों के अनुसार यह पैटर्न थोड़ा बदल जाता है। भौतिकी और रसायन विज्ञान में 70 प्रतिशत नंबर थ्योरी के लिए और 30 प्रतिशत प्रायोगिक के लिए होते हैं। वहीं, गणित और अर्थशास्त्र जैसे विषयों में थ्योरी को ज्यादा अहमियत देते हुए 80:20 का बंटवारा किया गया है। मल्टीमीडिया जैसे वोकेशनल कोर्स में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के नंबर बराबर-बराबर होते हैं।