CBSE ने दूर की ऑनमार्क की सुरक्षा खामियां, पुनर्मूल्यांकन में आज से आएगी तेजी
CBSE ने कक्षा 12 के छात्रों के लिए पुनर्मूल्यांकन पोर्टल जारी कर दिया है, जो 1 जून 2026 से काम करना शुरू करेगा। जो छात्र अपने अंकों का सत्यापन करवाना चाहते हैं या अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा करवाना चाहते हैं, वे 'पोस्ट-रिजल्ट एक्टिविटीज' प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड का कहना है कि यह प्रक्रिया बहुत पारदर्शी और कुशल है। अगर छात्रों को कोई परेशानी होती है, तो वे हेल्पलाइन नंबर 1800-11-8004 पर कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए सहायता भी ले सकते हैं।
CBSE ने ऑनमार्क प्लेटफॉर्म की सुरक्षा खामियों को दूर किया
पिछले अनुभव में, कुछ छात्रों को पोर्टल पर धीमी लोडिंग और भ्रमित करने वाले चरणों के कारण दिक्कतें आई थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए, CBSE ने सरकारी एजेंसियों और IITs के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम किया है। उन्होंने ऑनमार्क प्लेटफॉर्म में मौजूद कमियों को दूर कर दिया है। इस बार सुरक्षा व्यवस्था को अपग्रेड किया गया है, जिससे यह पूरी प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा सुचारू रूप से चलेगी।