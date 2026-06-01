CBSE ने दूर की ऑनमार्क की सुरक्षा खामियां, पुनर्मूल्यांकन में आज से आएगी तेजी देश Jun 01, 2026

CBSE ने कक्षा 12 के छात्रों के लिए पुनर्मूल्यांकन पोर्टल जारी कर दिया है, जो 1 जून 2026 से काम करना शुरू करेगा। जो छात्र अपने अंकों का सत्यापन करवाना चाहते हैं या अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा करवाना चाहते हैं, वे 'पोस्ट-रिजल्ट एक्टिविटीज' प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड का कहना है कि यह प्रक्रिया बहुत पारदर्शी और कुशल है। अगर छात्रों को कोई परेशानी होती है, तो वे हेल्पलाइन नंबर 1800-11-8004 पर कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए सहायता भी ले सकते हैं।