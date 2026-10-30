CBSE का बड़ा बदलाव, 9वीं और 10वीं कक्षा में अब व्यावसायिक शिक्षा जरूरी

CBSE इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी और पर्यावरण शिक्षा जैसे विषयों को हटा रहा है। खास बात यह है कि अगर कोई छात्र किसी कौशल विषय में पास हो जाता है, तो वह गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान में से किसी एक विषय की जगह ले सकता है। इससे छात्रों को थोड़ी सहूलियत मिलेगी।

कुल मिलाकर पास होने के लिए हर मुख्य विषय (दो भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान) में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाने होंगे। इन 33 प्रतिशत अंकों में बोर्ड परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के अंक दोनों शामिल होंगे।