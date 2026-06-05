CBSE 12वीं के नंबरों का खेल! बोर्ड ने बताया 'ओवर अटेम्पट' पर क्या होगा
12वीं कक्षा के नंबरों को लेकर अगर आप भी कुछ उलझन में हैं, तो CBSE ने अब इस पर स्थिति साफ कर दी है। बोर्ड ने बताया है कि अगर आपने जितने सवालों के जवाब देने थे, उनसे ज्यादा के उत्तर दिए हैं, तो सिर्फ आपके सबसे अच्छे नंबर वाले जवाबों को ही गिना जाएगा। बाकी जवाबों को 'ओवर अटेम्पट' यानी 'अधिक प्रयास' के तौर पर मार्क कर दिया जाएगा और उनके नंबर कुल अंकों में शामिल नहीं किए जाएंगे। यही वजह है कि कुछ छात्रों को अपने नतिजों में नंबरों का अंतर दिखाई दे रहा था।
CBSE ने तारांकन पर ध्यान देने की सलाह दी
CBSE ने इस नियम को समझाने के लिए केमिस्ट्री के एक पेपर का उदाहरण भी दिया है। मान लीजिए आपने किसी सवाल के दोनों हिस्सों के जवाब दिए और एक हिस्से में आपको 3 नंबर मिले, जबकि दूसरे में 2। ऐसे में सिर्फ ज्यादा नंबर वाला हिस्सा (यानी 3 नंबर) ही आपके कुल अंकों में गिना जाएगा। दूसरे हिस्से को तारांकन चिह्न के साथ 'ओवर अटेम्पट' दर्शाया जाएगा। CBSE ने यह भी सुझाव दिया है कि नंबरों का कुल योग करते समय छात्र अपनी उत्तर-पुस्तिका की कैलकुलेशन शीट पर दिए गए तारांकन चिह्न और पाद-टिप्पणी को अच्छी तरह से जांच लें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंकों की गणना ठीक से हुई है।