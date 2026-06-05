CBSE 12वीं के नंबरों का खेल! बोर्ड ने बताया 'ओवर अटेम्पट' पर क्या होगा

CBSE ने तारांकन पर ध्यान देने की सलाह दी

CBSE ने इस नियम को समझाने के लिए केमिस्ट्री के एक पेपर का उदाहरण भी दिया है। मान लीजिए आपने किसी सवाल के दोनों हिस्सों के जवाब दिए और एक हिस्से में आपको 3 नंबर मिले, जबकि दूसरे में 2। ऐसे में सिर्फ ज्यादा नंबर वाला हिस्सा (यानी 3 नंबर) ही आपके कुल अंकों में गिना जाएगा। दूसरे हिस्से को तारांकन चिह्न के साथ 'ओवर अटेम्पट' दर्शाया जाएगा। CBSE ने यह भी सुझाव दिया है कि नंबरों का कुल योग करते समय छात्र अपनी उत्तर-पुस्तिका की कैलकुलेशन शीट पर दिए गए तारांकन चिह्न और पाद-टिप्पणी को अच्छी तरह से जांच लें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंकों की गणना ठीक से हुई है।