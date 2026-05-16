CBSE 12वीं: नंबरों से नाखुश? घर बैठे बढ़ाएं अपने अंक! जानें तरीका
CBSE ने कक्षा 12वीं के नतीजों की री-इवैल्यूएशन के लिए समयसीमा का ऐलान कर दिया है। अगर आपको लगता है कि आपके नंबरों में कोई गड़बड़ी हुई है और उन्हें दोबारा जांचना जरूरी है, तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बोर्ड ने 2 अलग-अलग समयसीमाएं तय की हैं। पहली अवधि 19 मई से 22 मई, 2026 तक है। इस दौरान छात्र अपनी स्कैन की हुई आंसर शीट पाने या नंबरों की वेरिफिकेशन (जांच) करवाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। वहीं, दूसरी अवधि 26 मई से 29 मई, 2026 तक चलेगी, और यह सिर्फ किसी खास सवाल की दोबारा जांच के लिए रखी गई है।
CBSE री-इवैल्यूएशन फीस, गाइडेंस और फैसला आखिरी
री-इवैल्यूएशन के लिए फीस भी तय कर दी गई है। स्कैन की हुई आंसर शीट के लिए प्रति विषय 700 रुपये लगेंगे। नंबरों की जांच (मार्क वेरिफिकेशन) के लिए प्रति आंसर बुक 500 रुपये का शुल्क होगा। अगर आप किसी खास सवाल की दोबारा जांच करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रति प्रश्न 100 रुपये देने होंगे।
CBSE यह भी सलाह देता है कि आवेदन करने से पहले छात्र बोर्ड की वेबसाइट से आधिकारिक मार्किंग स्कीम डाउनलोड कर लें। इससे वे खुद पता लगा सकते हैं कि उन्हें किसी वास्तविक गलती के लिए ही आवेदन करना है। ध्यान रहे, सिर्फ उन्हीं गलतियों को सुधारा जाएगा जो विशेषज्ञों को जांच में मिलेंगी, और इस संबंध में CBSE का फैसला ही अंतिम माना जाएगा।