CBSE का बड़ा ऐलान: 'नो-चेंज' वेरिफिकेशन के बाद भी देख सकेंगे अपनी आंसर शीट

CBSE ने 87 प्रतिशत से ज्यादा परीक्षाफल संबंधी आवेदन निपटाए

पहले ऐसा होता था कि छात्र सिर्फ वेरिफिकेशन या रीवैल्यूएशन के लिए ही आवेदन कर पाते थे, उन्हें अपनी आंसर बुक देखने का मौका नहीं मिलता था। अब बोर्ड ने जानकारी दी है कि 21 जून 2026 तक 87 प्रतिशत से ज्यादा परिणाम संबंधी आवेदनों को प्रोसेस कर लिया गया है। अगर आप अपने अपडेटेड मार्क्स और आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं, तो सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं।