CBSE 12वीं री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर ताला! छात्र बेहाल, कब खुलेगा रास्ता?

स्कैन की गई आंसर शीट नहींं मिल पा रही

यह पहली बार नहींं है कि छात्रों को परेशानी हो रही है। पहले भी कई छात्रों को स्कैन की गई आंसर शीट हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। भुगतान में असफलता और फीस से जुड़ी उलझन की वजह से उन्हें कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ी है। CBSE ने अपने मार्किंग सिस्टम को सुधारने के लिए IIT मद्रास और IIT कानपुर के विशेषज्ञों की मदद ली है, लेकिन अभी भी यह पोर्टल छात्रों की पहुंच से दूर बना हुआ है।