CBSE 12वीं री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर ताला! छात्र बेहाल, कब खुलेगा रास्ता?
CBSE का 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बनाया गया री-इवैल्यूएशन पोर्टल, जिस पर वे अपने मार्क्स देख सकते हैं और आंसर शीट की दोबारा जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं, उसे आज (1 जून 2026) शुरू होना था। लेकिन तकनीकी दिक्कतें ठीक न होने के कारण यह अभी तक शुरू नहींं हो पाया है। ऐसे में छात्र अपने रिजल्ट और अगले कदमों को लेकर काफी असमंजस में हैं।
स्कैन की गई आंसर शीट नहींं मिल पा रही
यह पहली बार नहींं है कि छात्रों को परेशानी हो रही है। पहले भी कई छात्रों को स्कैन की गई आंसर शीट हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। भुगतान में असफलता और फीस से जुड़ी उलझन की वजह से उन्हें कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ी है। CBSE ने अपने मार्किंग सिस्टम को सुधारने के लिए IIT मद्रास और IIT कानपुर के विशेषज्ञों की मदद ली है, लेकिन अभी भी यह पोर्टल छात्रों की पहुंच से दूर बना हुआ है।
CBSE हेल्पलाइन 1800 11 8004 उपलब्ध है
अगर आपको कोई दिक्कत है या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो CBSE ने सुझाव दिया है कि छात्र टेली-काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर 1800 11 8004 पर फोन कर सकते हैं या resultcbse2026@cbseshiksha.in पर ईमेल भेज सकते हैं। जब तक पोर्टल पूरी तरह से काम करना शुरू नहींं कर देता, तब तक यह हेल्पलाइन छात्रों की मदद के लिए उपलब्ध रहेगी।