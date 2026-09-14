CBI ने संभाली दिशा सालियान मामले की कमान, क्या खुलेगी हत्या की गुत्थी?
देश
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिशा सालियान मामले की जांच संभाल ली है। दिशा दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं, जिनकी 2020 में मुंबई की एक इमारत से गिरने के बाद मौत हो गई थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस की गहराई से जांच करने को कहा था, जिसके बाद ही CBI ने यह फैसला लिया। अभी तक दिशा की मौत को सिर्फ एक हादसा माना जा रहा था।
दिशा के परिवार ने हत्या का आरोप लगाया
दिशा के परिवार ने हमेशा से दावा किया है कि उनकी मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। अब नई FIR दर्ज होने के बाद, CBI आखिरकार इन दावों की तह तक जाकर किसी भी तरह की साजिश या गड़बड़ी की जांच कर सकेगी। इससे उन सभी लोगों को उम्मीद मिली है जो इतने सालों से इस मामले में स्पष्टता का इंतजार कर रहे थे।