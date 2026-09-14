CBI ने संभाली दिशा सालियान मामले की कमान, क्या खुलेगी हत्या की गुत्थी?

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिशा सालियान मामले की जांच संभाल ली है। दिशा दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं, जिनकी 2020 में मुंबई की एक इमारत से गिरने के बाद मौत हो गई थी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस की गहराई से जांच करने को कहा था, जिसके बाद ही CBI ने यह फैसला लिया। अभी तक दिशा की मौत को सिर्फ एक हादसा माना जा रहा था।