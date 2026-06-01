ट्विशा शर्मा हत्याकांड: CBI घर पर करेगी आखिरी पलों का पुनर्निर्माण, पुतला खोलेगा राज
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ट्विशा शर्मा मामले में एक अहम कदम उठाने जा रही है। इस रविवार को गिरिबाला सिंह के घर पर ट्विशा शर्मा के आखिरी पलों को दोबारा रचा जाएगा। यह वही घर है जहां 12 मई को मामले से जुड़ी मुख्य घटनाएं हुई थीं। इस पूरी घटना को बेहतर ढंग से समझने के लिए जांचकर्ताओं ने ट्विशा की तरह ही एक पुतला भी तैयार किया है ताकि उस रात क्या हुआ था, उसकी गुत्थी सुलझाई जा सके।
CBI पुतले का वजन कर समय-सीमा की जांच करेगी
जांचकर्ता पुतले का वजन करेंगे और फिर उसी के जरिए अहम घटनाओं को दोहराएंगे। इस प्रक्रिया के दौरान सिंह और समर्थ के भी वहां मौजूद रहने की उम्मीद है। इसका मुख्य मकसद यह जांचना है कि गवाहों के बयान और जमीनी हकीकत आपस में मेल खाते हैं या नहीं। साथ ही, इससे समय-सीमा के उन पहलुओं को भी समझने में मदद मिलेगी जो अब तक साफ नहीं हो पाए हैं। हो सकता है कि इस बारीकी से की गई जांच से कोई नया सुराग मिले या फिर उस रात की असल सच्चाई सामने आ जाए।
ट्विशा का कथित बलात्कार और हत्या
शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, ट्विशा के साथ कथित तौर पर बलात्कार और हत्या की गई थी। इन गंभीर अपराधों के आरोप सिंह और समर्थ पर ही लगे थे।