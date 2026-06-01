ट्विशा शर्मा हत्याकांड: CBI घर पर करेगी आखिरी पलों का पुनर्निर्माण, पुतला खोलेगा राज

CBI पुतले का वजन कर समय-सीमा की जांच करेगी

जांचकर्ता पुतले का वजन करेंगे और फिर उसी के जरिए अहम घटनाओं को दोहराएंगे। इस प्रक्रिया के दौरान सिंह और समर्थ के भी वहां मौजूद रहने की उम्मीद है। इसका मुख्य मकसद यह जांचना है कि गवाहों के बयान और जमीनी हकीकत आपस में मेल खाते हैं या नहीं। साथ ही, इससे समय-सीमा के उन पहलुओं को भी समझने में मदद मिलेगी जो अब तक साफ नहीं हो पाए हैं। हो सकता है कि इस बारीकी से की गई जांच से कोई नया सुराग मिले या फिर उस रात की असल सच्चाई सामने आ जाए।