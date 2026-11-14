महादेव बेटिंग मामला: CBI ने देशभर में 33 ठिकानों पर की छापेमारी

सौरभ चंद्राकर को वापस लाए जाने से जांच एजेंसियों को यह समझने में आसानी हो रही है कि यह प्लेटफॉर्म भारत और विदेशों में कैसे चलाया जा रहा था। इसके जरिए होने वाला मुनाफा कैसे गुप्त रास्तों से इधर-उधर भेजा जाता था, इसका भी खुलासा हो रहा है।

फिलहाल, सौरभ 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में है। इस दौरान अधिकारी दूसरे संदिग्धों को भी भारत लाने की कोशिश में जुटे हैं। CBI ने कई सक्रिय बेटिंग पैनल को भी बंद कर दिया है। एजेंसी ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी तरह की गैरकानूनी ऑनलाइन बेटिंग में शामिल न हों। साथ ही, किसी को भी अपना बैंक खाता, सिम कार्ड या पहचान पत्र ऐसी गतिविधियों के लिए उधार न दें या किराए पर न दें।