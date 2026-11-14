महादेव बेटिंग मामला: CBI ने देशभर में 33 ठिकानों पर की छापेमारी
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग प्लेटफॉर्म चलाने वाले लोगों पर शिकंजा कसते हुए 6 राज्यों में 33 जगहों पर छापा मारा है। यह बड़ी कार्रवाई इस महीने की शुरुआत में मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाए जाने के बाद हुई है।
दिल्ली और रायपुर जैसे शहरों में जांच अधिकारियों ने फोन, डिजिटल डिवाइस और कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। इन दस्तावेजों से फर्जी बैंक खातों और एक बड़े हवाला नेटवर्क के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है।
सौरभ के प्रत्यर्पण से नेटवर्क का खुलासा करने में मदद मिली
सौरभ चंद्राकर को वापस लाए जाने से जांच एजेंसियों को यह समझने में आसानी हो रही है कि यह प्लेटफॉर्म भारत और विदेशों में कैसे चलाया जा रहा था। इसके जरिए होने वाला मुनाफा कैसे गुप्त रास्तों से इधर-उधर भेजा जाता था, इसका भी खुलासा हो रहा है।
फिलहाल, सौरभ 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में है। इस दौरान अधिकारी दूसरे संदिग्धों को भी भारत लाने की कोशिश में जुटे हैं। CBI ने कई सक्रिय बेटिंग पैनल को भी बंद कर दिया है। एजेंसी ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी तरह की गैरकानूनी ऑनलाइन बेटिंग में शामिल न हों। साथ ही, किसी को भी अपना बैंक खाता, सिम कार्ड या पहचान पत्र ऐसी गतिविधियों के लिए उधार न दें या किराए पर न दें।