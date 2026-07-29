NEET 2026 पेपर लीक: CBI ने 13 पर आरोप तय किए, NTA में 'भ्रष्टाचार' सामने नहीं आया
CBI ने NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में 13 लोगों पर आरोप तय किए हैं। एजेंसी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ढेर सारे सबूत पेश किए हैं, जिनमें सैकड़ों गवाहों के बयान और कई अहम कागजात भी शामिल हैं। इस मामले को कई बड़े कानूनों के तहत पूरी गंभीरता से देखा जा रहा है, और अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या मोड़ आता है।
CBI जांच में NTA में भ्रष्टाचार के सबूत नहीं
CBI की जांच में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में सीधे-सीधे भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि, जांच टीम को परीक्षा के आयोजन और प्रबंधन में बड़ी लापरवाही और गंभीर गलतियां जरूर मिलें हैं। भले ही NTA के किसी भी अधिकारी को रिश्वत लेते या किसी साजिश में शामिल नहीं पाया गया हो, लेकिन एजेंसी ने इन कमियों को बिलकुल अस्वीकार्य बताया है।
अब एक फास्ट-ट्रैक अदालत इस पूरे मामले की समीक्षा करेगी। CBI यह भी सिफारिश कर सकती है कि कुछ NTA कर्मचारियों पर कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए जाएं।