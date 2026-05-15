हरियाणा के 550 करोड़ रुपये के महाघोटाले पर CBI का शिकंजा, अब तक 16 गिरफ्तार
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने चंडीगढ़ और पंचकूला में 7 जगहों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी हरियाणा सरकार के 550 करोड़ रुपये से भी ज्यादा के एक बड़े घोटाले की जांच के सिलसिले में की गई है। आरोप है कि यह पैसा, जिसे IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में सुरक्षित रखा जाना था, फर्जी कंपनियों के जरिए निकाल लिया गया। छापे के दौरान आरोपियों के घरों, उनके व्यापारिक ठिकानों और अन्य संबंधित जगहों पर तलाशी ली गई है।
जांच के बीच अब तक 16 गिरफ्तार
यह मामला अप्रैल में CBI के पास पहुंचा। इससे पहले, इसी साल हरियाणा के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस संबंध में एक मामला दर्ज किया था। जांच करने वालों का मानना है कि कुछ बैंक अधिकारी और सरकारी कर्मचारी आपस में मिले हुए थे। इन्होंने सरकारी पैसे को स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट और एस आर आर प्लानिंग गुरूज प्राइवेट लिमिटेड जैसी फर्जी कंपनियों में भेज दिया। अब तक इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। CBI फिलहाल जब्त किए गए कागजात और डिजिटल रिकॉर्ड्स की बारीकी से जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि यह घोटाला आखिर कितना गहरा है।