CBI ने पुर्तगाल से धर दबोचा कुख्यात गैंगस्टर अभय राणा, करनाल के व्यापारियों का खौफ हुआ खत्म

अभय राणा ने करनाल के व्यापारियों को धमकाया था

अभय करनाल के व्यापारियों को डराने-धमकाने के लिए जाना जाता था। वह व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया के जरिए व्यापारियों से फिरौती की मांग करता था। अगर कोई व्यापारी पैसे देने से मना करता, तो उसका गिरोह उन पर हमला कर देता था। ऐसी कई घटनाओं के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कई मामले दर्ज किए थे। CBI भारत में इंटरपोल की नोडल एजेंसी है। इसके लगातार प्रयासों से बीते कुछ सालों में इंटरपोल के जरिए 160 से ज्यादा वांछित अपराधी भारत वापस लाए जा चुके हैं।