ट्विशा शर्मा मामला: पति गिरफ्तार, CBI सुलझाएगी दहेज, MTP और ड्रग्स की उलझी गुत्थी
केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI, पूर्व मॉडल और अदाकारा ट्विशा शर्मा की दुखद मौत के मामले की गहराई से जांच कर रही है। आरोप है कि उनका शव 12 मई 2026 को भोपाल स्थित उनके ससुराल में फंदे से लटका मिला था। उनके पति, समर्थ सिंह, 10 दिन तक फरार रहने के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उन्होंने पूछताछ में बताया कि गिरफ्तारी से पहले वे पहले भोपाल में ही छिपे थे और फिर जबलपुर चले गए।
CBI मेडिकल दावों की जांच कर रही
अब जांचकर्ता उन सभी लोगों की तलाश कर रहे हैं जिन्होंने समर्थ को छिपने के दौरान मदद की थी। ट्विशा का परिवार आरोप लगा रहा है कि उनकी मौत का कारण समर्थ और उसकी मां गिरिबाला सिंह द्वारा किया गया दहेज उत्पीड़न था। वहीं, गिरिबाला का दावा है कि ट्विशा नशीले पदार्थों की लत से जूझ रही थीं और उन्होंने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) प्रक्रिया की मंजूरी दी थी। CBI डॉक्टरों से बात करके और ज़रूरी रिकॉर्ड की जांच करके इन सभी बयानों की सच्चाई का पता लगाएगी। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है।