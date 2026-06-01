ट्विशा शर्मा मामला: पति गिरफ्तार, CBI सुलझाएगी दहेज, MTP और ड्रग्स की उलझी गुत्थी

CBI मेडिकल दावों की जांच कर रही

अब जांचकर्ता उन सभी लोगों की तलाश कर रहे हैं जिन्होंने समर्थ को छिपने के दौरान मदद की थी। ट्विशा का परिवार आरोप लगा रहा है कि उनकी मौत का कारण समर्थ और उसकी मां गिरिबाला सिंह द्वारा किया गया दहेज उत्पीड़न था। वहीं, गिरिबाला का दावा है कि ट्विशा नशीले पदार्थों की लत से जूझ रही थीं और उन्होंने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) प्रक्रिया की मंजूरी दी थी। CBI डॉक्टरों से बात करके और ज़रूरी रिकॉर्ड की जांच करके इन सभी बयानों की सच्चाई का पता लगाएगी। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है।