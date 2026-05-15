NEET पेपर लीक: CBI ने पुणे से केमेस्ट्री प्रोफेसर को गिरफ्तार किया, बताया गिरोह का सरगना

रिपोर्ट

कुलकर्णी पर क्या है आरोप?

CBI के मुताबिक, कुलकर्णी NTA की परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। जांच में यह सामने आया कि कुलकर्णी की NEET के प्रश्न पत्रों तक सीधी पहुंच थी। आरोप है कि उसने परीक्षा से पहले केमिस्ट्री के पेपर के कुछ हिस्से लीक कर दिए थे। कुलकर्णी ने एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्रों के लिए अपने घर पर विशेष कोचिंग चलाई। मनीषा को CBI पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।