NEET पेपर लीक: CBI ने पुणे से केमेस्ट्री प्रोफेसर को गिरफ्तार किया, बताया गिरोह का सरगना
क्या है खबर?
NEET पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एजेंसी ने महाराष्ट्र के पुणे से केमेस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया है। CBI कुलकर्णी को पेपर लीक गिरोह का सरगना बता रही है। एजेंसी ने बताया कि कुलकर्णी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के साथ परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे, इस वजह से उनकी प्रश्नपत्र तक पहुंच थी। कुलकर्णी लातूर का रहने वाला है।
रिपोर्ट
कुलकर्णी पर क्या है आरोप?
CBI के मुताबिक, कुलकर्णी NTA की परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। जांच में यह सामने आया कि कुलकर्णी की NEET के प्रश्न पत्रों तक सीधी पहुंच थी। आरोप है कि उसने परीक्षा से पहले केमिस्ट्री के पेपर के कुछ हिस्से लीक कर दिए थे। कुलकर्णी ने एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्रों के लिए अपने घर पर विशेष कोचिंग चलाई। मनीषा को CBI पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
CBI
कुलकर्णी ने विशेष कोचिंग में दिए थे प्रश्न- CBI
CBI ने बताया कि इन विशेष कोचिंग क्लास के दौरान कुलकर्णी ने छात्रों को प्रश्न, उनके विकल्प और सही उत्तर बोलकर लिखवाए थे। छात्रों ने इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में हाथ से लिखा था। यही प्रश्न 3 मई को हुई NEET UG परीक्षा के असली पेपर में आए थे। CBI ने इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 राजस्थान के एक ही परिवार के हैं।