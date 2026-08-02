कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक की

कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक में सर्वदलीय बैठक, मुख्यमंत्री बोले- जनता के हित सर्वोच्च प्राथमिकता

लेखन आबिद खान 05:55 pm Aug 02, 202605:55 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी जल विवाद के बीच आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें सभी पूर्व मुख्यमंत्री, कावेरी बेसिन क्षेत्र के सांसद, सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता और विधानसभा के फ्लोर लीडर शामिल हुए। बैठक के बाद शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार कावेरी जल बंटवारे के विवाद से निपटते हुए कर्नाटक के हितों की रक्षा करेगी। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों और कन्नड़ संगठनों से कर्नाटक बंद का आह्वान न करने की अपील की।