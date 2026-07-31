कावेरी जल विवाद गहराया; 13 अगस्त को कर्नाटक बंद, थलापति विजय-शिवकुमार की बैठक स्थगित; क्या-क्या हुआ?

शिवकुमार ने कहा कि कावेरी जल विवाद और राज्य में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के साथ 3 अगस्त को होने वाली उनकी प्रस्तावित बैठक स्थगित कर दी गई है।

उन्होंने कहा, "तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्वयं हमारे मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। हमने बैठक के लिए 3 अगस्त की तारीख तय की थी। मौजूदा माहौल को देखते हुए मैंने बैठक को स्थगित करने का अनुरोध किया है। हालात सामान्य होने पर हम मिलेंगे।"