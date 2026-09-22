कावेरी नदी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, तमिलनाडु की 70 TMC की याचिका खारिज

तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर जो नया विवाद सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। तमिलनाडु से कर्नाटक को 70 TMC पानी दिए जाने की मांग वाली एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि दोनों राज्यों को यह मामला खुद ही सुलझाना चाहिए, क्योंकि वे पहले से ही इस विवाद में हैं।