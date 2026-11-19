बिहार के अररिया जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 3 नाबालिगों सहित 6 लोगों की जान चली गई। यह हादसा उस वक्त हुआ, जब एक कार अररिया के सिकटी ब्लॉक के भप्तिया गांव में दूल्हे के घर से तिलक समारोह (शादी से पहले होने वाली एक रस्म) से लौट रही थी।

कार तारबाड़ी पुलिस स्टेशन इलाके के बीड़ी पुल पर अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। कार में कुल 7 लोग सवार थे। हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग थुमहा गांव के रहने वाले थे और समारोह के बाद अपने घर लौट रहे थे।