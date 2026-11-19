बिहार के अररिया में मातम: शादी समारोह से लौट रही कार नहर में गिरी, 6 की मौत
बिहार के अररिया जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 3 नाबालिगों सहित 6 लोगों की जान चली गई। यह हादसा उस वक्त हुआ, जब एक कार अररिया के सिकटी ब्लॉक के भप्तिया गांव में दूल्हे के घर से तिलक समारोह (शादी से पहले होने वाली एक रस्म) से लौट रही थी।
कार तारबाड़ी पुलिस स्टेशन इलाके के बीड़ी पुल पर अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। कार में कुल 7 लोग सवार थे। हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग थुमहा गांव के रहने वाले थे और समारोह के बाद अपने घर लौट रहे थे।
केवल एक शख्स जिंदा बचा
इस दर्दनाक हादसे में ड्राइवर समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई। हालांकि, एक शख्स किस्मत से बच गया, जिसे तुरंत अररिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हादसे में घायल व मृतकों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि परिजन इस दुखद घटना से गहरे सदमे में हैं।