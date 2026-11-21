आंध्र प्रदेश: नहर में गिरी बारातियों की कार, 4 की मौत; नवविवाहित बाल-बाल बचे
लेखन आबिद खान
शनिवार की सुबह एक सड़क यात्रा ने उस समय दुखद मोड़ ले लिया, जब आंध्र प्रदेश के पेलुरु के पास 6 लोगों से भरी एक गाड़ी नहर में गिर गई। इस हादसे में वेंकट राव, सुजाता, सीतामहालक्ष्मी और ड्राइवर प्रवीण समेत 4 लोगों की जान चली गई।
यह घटना सुबह करीब 6:10 बजे हुई, जब गाड़ी में सवार लोग तिरुपति से बापतला लौट रहे थे।
पुलिस को शक- ड्राइवर का थकान हुई
गाड़ी में नवविवाहित जोड़ा श्री तेजा और कौशल्या भी सवार थे। उन्हें हल्की चोटें लगीं और अब वे राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ठीक हो रहे हैं।
पुलिस को शक है कि यह दुर्घटना ड्राइवर की थकान की वजह से हुई है और वे मामले की आगे जांच कर रहे हैं। राज्य के सड़क और भवन मंत्री मंदिपल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने सभी से अपील की कि थकान होने पर गाड़ी न चलाएं और सुरक्षा को सबसे पहले रखें।