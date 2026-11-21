गाड़ी में नवविवाहित जोड़ा श्री तेजा और कौशल्या भी सवार थे। उन्हें हल्की चोटें लगीं और अब वे राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ठीक हो रहे हैं।

पुलिस को शक है कि यह दुर्घटना ड्राइवर की थकान की वजह से हुई है और वे मामले की आगे जांच कर रहे हैं। राज्य के सड़क और भवन मंत्री मंदिपल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने सभी से अपील की कि थकान होने पर गाड़ी न चलाएं और सुरक्षा को सबसे पहले रखें।