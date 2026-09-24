तमिलनाडु में दिल दहला देने वाला हादसा, कार-बस टक्कर में 4 की दर्दनाक मौत

तमिलनाडु के तिरुचि-चेन्नई हाईवे पर देर रात एक दुखद सड़क हादसा हो गया। पेराम्बलूर के पास रात करीब 2:30 बजे, शादी के मेहमानों को लेकर जा रही एक कार की जोरदार टक्कर एक ओमनीबस से हो गई।

इस भीषण हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

हादसे में 3 और यात्री घायल भी हुए, हालांकि वे खतरे से बाहर हैं।