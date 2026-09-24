तमिलनाडु में दिल दहला देने वाला हादसा, कार-बस टक्कर में 4 की दर्दनाक मौत
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तमिलनाडु के तिरुचि-चेन्नई हाईवे पर देर रात एक दुखद सड़क हादसा हो गया। पेराम्बलूर के पास रात करीब 2:30 बजे, शादी के मेहमानों को लेकर जा रही एक कार की जोरदार टक्कर एक ओमनीबस से हो गई।
इस भीषण हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
हादसे में 3 और यात्री घायल भी हुए, हालांकि वे खतरे से बाहर हैं।
पीड़ितों की पहचान हुई, बस के 34 यात्री सुरक्षित आगे बढ़े
हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान रामनाथपुरम जिले के आर प्रभाकरन (30), के कलीसवरन (25), के सूर्या (35) और ए कार्ति (38) के तौर पर हुई है।
राहत की बात यह रही कि बस में सवार सभी 34 यात्रियों को किसी और गाड़ी में बिठाकर आगे की यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया।