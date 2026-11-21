बड़े-बड़े वादे करने के बजाय, CAQM चाहता है कि हर राज्य और हर जिला उन खास दिक्कतों पर ध्यान दे, जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। खासकर सर्दियों में होने वाले स्मॉग और पराली जलाने की वजह से हालत और बिगड़ जाती है।

योजनाओं के साथ अधिकारियों के नाम जोड़ने से स्थानीय स्तर पर तेजी से काम करने का दबाव बढ़ेगा। उम्मीद है कि इस नई व्यवस्था से हवा की गुणवत्ता में साफ सुधार दिखेगा, जिसे लोग महसूस कर पाएंगे। इससे पुरानी कागजी योजनाओं से हटकर अब जमीनी स्तर पर नतीजे सामने आएंगे।