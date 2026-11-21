CAQM का लक्ष्य, दिल्ली-NCR में 2027 तक 20 प्रतिशत कम होगा प्रदूषण
दिल्ली-NCR में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने साल 2027 तक दिल्ली-NCR में प्रदूषण को 15 से 20 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है।
इस बार खास बात यह है कि राज्य कार्य योजनाओं के हिस्से के तौर पर अब जिला-स्तर पर भी एक्शन प्लान बनाए जाएंगे। साथ ही, इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए खास अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
CAQM ने कहा- स्थानीय अधिकारी होंगे जिम्मेदार
बड़े-बड़े वादे करने के बजाय, CAQM चाहता है कि हर राज्य और हर जिला उन खास दिक्कतों पर ध्यान दे, जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। खासकर सर्दियों में होने वाले स्मॉग और पराली जलाने की वजह से हालत और बिगड़ जाती है।
योजनाओं के साथ अधिकारियों के नाम जोड़ने से स्थानीय स्तर पर तेजी से काम करने का दबाव बढ़ेगा। उम्मीद है कि इस नई व्यवस्था से हवा की गुणवत्ता में साफ सुधार दिखेगा, जिसे लोग महसूस कर पाएंगे। इससे पुरानी कागजी योजनाओं से हटकर अब जमीनी स्तर पर नतीजे सामने आएंगे।