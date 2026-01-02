एयर इंडिया को शराबी पायलट मामले में कनाडाई अधिकारियों ने पत्र लिखा, 26 तक मांगा जवाब

कनाडा के वैंकूवर हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के शराबी पायलट को लेकर कनाडाई अधिकारी काफी चिंतित हैं। उन्होंने एयर इंडिया को पत्र लिखकर कड़ी नाराजगी जताई है। कनाडा परिवहन विभाग के विदेश संचालन इकाई ने एयर इंडिया को भेजे औपचारिक पत्र में लिखा कि पायलट को 2 ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण में पकड़ा गया और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) के हस्तक्षेप से ड्यूटी से मना किया गया। विभाग ने मामले में एयरलाइन से 26 जनवरी तक जवाब मांगा है।

नियम पायलट पर होगी कनाडा नियमों के अनुसार भी कार्रवाई? कनाडाई अधिकारियों ने एयरलाइन को इस घटना से जुड़े कई नियामक उल्लंघनों की ओर ध्यान दिलाया। पत्र में कहा गया कि घटना ऑपरेटर और चालक दल के सदस्य दोनों द्वारा कनाडाई विमानन विनियम के उल्लंघन का इशारा करती है। इसमें ट्रांसपोर्ट कनाडा सिविल एविएशन (TCCA) द्वारा जारी एयर इंडिया के विदेशी विमानन ऑपरेटर प्रमाणपत्र की शर्त (G) के उल्लंघन का भी उल्लेख है। संभावना है कि RCMP और TCCA द्वारा पायलट पर प्रवर्तन कार्रवाई की जा सकती है।

जवाब एयर इंडिया को देना है जवाब कनाडा परिवहन विभाग ने एयर इंडिया को व्यापक आंतरिक जांच करने को कहा है। साथ ही एयरलाइन को अपने सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (SMS) के तहत गहन समीक्षा-जांच करने और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए उठाए गए सुधारात्मक कदमों का विवरण 26 जनवरी तक देने को कहा है। बता दें कि मामले में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) भी जांच कर रहा है। पायलट पर बड़ी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है।

