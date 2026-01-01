LOADING...
शराब के नशे में विमान उड़ाने जा रहा था एयर इंडिया पायलट, पकड़ा गया
लेखन गजेंद्र
Jan 01, 2026
01:45 pm
क्या है खबर?

कनाडा के वैंकूवर हवाई अड्डे पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एयर इंडिया के एक पायलट को शराब पिये होने के कारण हिरासत में ले लिया गया। घटना 23 दिसंबर, 2025 की है। पायलट विमान उड़ाने की तैयार कर था, लेकिन कनाडाई अधिकारियों ने सही समय पर उसे उतार दिया गया और जांच में शराब की पुष्टि हुई। आरोपी पायलट को हिरासत में ले लिया गया और वैकल्पिक पायलट का इंतजाम कर विमान रवाना किया गया।

घटना

क्या है पूरा मामला?

एयर इंडिया पायलट को 23 दिसंबर को वैंकूवर-दिल्ली वाया वियना की उड़ान का जिम्मा मिला था। पायलट विमान के कॉकपिट में बैठा था। तभी वैंकूवर हवाई अड्डे पर तैनात एक ड्यूटी फ्री स्टोर कर्मचारी ने कनाडाई अधिकारियों को बताया कि क्रिसमस पार्टी में पायलट ने शराब पी है, जिसके कारण उसके मुंह से दुर्गंध आ रही है। इसके बाद बोइंग 777 पायलट को कॉकपिट से नीचे उतारा गया और उशका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हुआ, जिसमें पायलट फेल हो गया।

देरी

यात्रियों को 2 घंटे इंतजार करना पड़ा

कनाडाई अधिकारियों की जांच के बाद पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया और हिरासत में लिया गया। इसके बाद वैकल्पिक पायलट हुआ। लंबी दूरी के इस उड़ान को 4 पायलटों द्वारा बारी-बारी उड़ाना। विमान रात 3 बजे रवाना होना था, लेकिन 2 घंटे की देरी के बाद उड़ा। बताया जा रहा है कि पायलट को कुछ दिनों बाद दिल्ली लाया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) मामले की जांच कर रहा है।

बयान

एयर इंडिया ने जारी किया बयान

घटना को लेकर एयर इंडिया ने बयान जारी कर बताया कि कॉकपिट क्रू के एक सदस्य को विमान से उतारने के कारण वैंकूवर-दिल्ली की उड़ान में देरी हुई। उसने बिना शराब और कारण का जिक्र किए बताया कि कनाडाई अधिकारियों ने पायलट की ड्यूटी के लिए उपयुक्तता पर चिंता जताई थी, जिससे सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार, एक वैकल्पिक पायलट को ड्यूटी पर लगाने के कारण देरी हुई। एयरलाइन ने जांच रिपोर्ट आने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही है।

