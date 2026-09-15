कनाडा से भारत लाया गया बिश्नोई गैंग का अहम सदस्य, ये हैं आरोप

करमवीर देव पर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई को भारत से भगाने और गैंग के दूसरे सदस्यों को पनाह देने का आरोप है। उसका नाम कनाडा में सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर हुई गोलीबारी से भी जुड़ा है।

अब जब वह पुलिस की हिरासत में है, तो पंजाब पुलिस उससे गैंग के अंतरराष्ट्रीय तौर-तरीकों और उन लोगों के बारे में पूछताछ करेगी, जो उन्हें सरहद पार करने में मदद करते हैं।