कनाडा से भारत लाया गया बिश्नोई गैंग का अहम सदस्य, ये हैं आरोप
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कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक बड़े सदस्य करमवीर देव को 15 सितंबर, 2026 को भारत भेज दिया है।
पंजाब पुलिस ने पहले ही उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया हुआ था, जिसकी वजह से भारत पहुंचते ही उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया।
यह कदम गैंग के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को तोड़ने की बड़ी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है।
देव पर अनमोल बिश्नोई को भगाने में मदद करने का आरोप
करमवीर देव पर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई को भारत से भगाने और गैंग के दूसरे सदस्यों को पनाह देने का आरोप है। उसका नाम कनाडा में सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर हुई गोलीबारी से भी जुड़ा है।
अब जब वह पुलिस की हिरासत में है, तो पंजाब पुलिस उससे गैंग के अंतरराष्ट्रीय तौर-तरीकों और उन लोगों के बारे में पूछताछ करेगी, जो उन्हें सरहद पार करने में मदद करते हैं।