फुटबॉल जगत में पसरा मातम: कालिकट FC के रिजोन जोस की बाइक दुर्घटना में मौत

केरलम के फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक दुखद खबर है। कालिकट FC के खिलाड़ी रिजोन जोस (29) की रविवार देर रात कोझिकोड में एक मोटरसाइकिल हादसे में मौत हो गई। रिजोन और उनके टीम के साथी गनी अहमद निगम सुपर लीग केरलम के आने वाले सीजन की तैयारी के लिए कोझिकोड पहुंचे थे, जब उनकी बाइक किसी दूसरी बाइक से टकरा गई। इस हादसे में जहां गनी की हालत स्थिर है, वहीं रिजोन को बचाया नहीं जा सका।