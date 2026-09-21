फुटबॉल जगत में पसरा मातम: कालिकट FC के रिजोन जोस की बाइक दुर्घटना में मौत
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केरलम के फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक दुखद खबर है। कालिकट FC के खिलाड़ी रिजोन जोस (29) की रविवार देर रात कोझिकोड में एक मोटरसाइकिल हादसे में मौत हो गई। रिजोन और उनके टीम के साथी गनी अहमद निगम सुपर लीग केरलम के आने वाले सीजन की तैयारी के लिए कोझिकोड पहुंचे थे, जब उनकी बाइक किसी दूसरी बाइक से टकरा गई। इस हादसे में जहां गनी की हालत स्थिर है, वहीं रिजोन को बचाया नहीं जा सका।
रिजोन जोस पहले फोर्स कोच्चि के लिए भी खेल चुके थे
रिजोन जोस कालिकट एफसी के एक अहम खिलाड़ी थे। इससे पहले वे फोर्स कोच्चि के लिए भी खेल चुके थे। सुपर लीग केरल का नया सीजन 25 सितंबर से शुरू होने वाला है और इससे ठीक कुछ दिन पहले उनका अचानक दुनिया से चले जाना खेल जगत के लिए एक बड़ा झटका है। पुलिस इस दुर्घटना की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जोस का शव उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा।