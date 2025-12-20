प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में बड़ा घोटाला; कई लाभार्थियों का एक फोटो, खाता नंबर भी समान

रिपोर्ट 34 लाख युवाओं का पैसा अटका, प्रशिक्षण केंद्र केवल कागजों में- रिपोर्ट इंडियन एक्‍सप्रेस के अनुसार, CAG ने बताया है कि कई लाभार्थियों के बैंक खाते में '11111111111' का इस्‍तेमाल हुआ है। इसके अलावा एक ही फोटो को कई ID पर लगाया गया है। कागजों में ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों को चालू दिखाया गया है, जो असल में बंद पड़े हैं। इतना ही नहीं करीब 34 लाख से ज्यादा युवाओं का पैसा अब तक अटका हुआ है और कई प्रशिक्षण केंद्रों पर ताले पड़ गए हैं।

गड़बड़ी 95 प्रतिशत बैंक खातों में सामने आईं गड़बड़ियां CAG की जांच में पता चला कि लाखों बैंक खाते की जानकारी या तो भरी नहीं गई या गलत भरी गई। खातों में 11111111111 या 123456 जैसे फर्जी नंबर मिले। रिपोर्ट के अनुसार, कुल 95.90 लाख प्रतिभागियों में से 94.53 प्रतिशत मामलों में बैंक खाते की जानकारी नहीं थी या वहां पर 'Null', 'N/A' और 'शून्य' लिखा हुआ था। बचे हुए 5.24 लाख खातों में भी नंबर '11111111111', '123456...', 'ABCDE' या विशेष चिन्हों के रूप में दर्ज थे।

Advertisement

बिहार बंद पड़े केंद्र में चल रही थी ट्रेनिंग CAG ने बताया कि जब उनकी टीम ने प्रशिक्षण केंद्रों का भौतिक निरीक्षण किया, तो और गड़बड़ियां सामने आईं। बिहार के एक जिले का उदाहरण देते हुए बताया गया कि जिन दिन टीम वहां गई, उस दिन वहां 2 बैचों का प्रशिक्षण निर्धारित था, जबकि केंद्र पर ताला लगा था। प्रशिक्षण देने वाले नियोक्ताओं का चयन भी गलत तरीके से किया गया। कई ऐसे संस्थानों को 'श्रेणी के श्रेष्ठ' का दर्जा दिया गया, जो पैमानों पर खरे नहीं उतरे।

Advertisement

ईमेल केवल 3.95 प्रतिशत लाभार्थियों ने दिया ईमेल का जवाब CAG ने ऑनलाइन सर्वे कर लाभार्थियों को ईमेल भेजे। इनमें से 36.51 प्रतिशत तो डिलीवर ही नहीं हो पाए, क्योंकि ईमेल ID फर्जी या गलत थी। जिन्हें ईमेल पहुंच सका, उनमें से मात्र 3.95 प्रतिशत ने जवाब दिया। हालांकि, इन 171 में से 131 जवाब खुद प्रशिक्षण केंद्रों की ईमेल ID से आई थीं। इससे यह पता चलता है कि लाभार्थियों का फर्जी डेटा भरा गया था, जो कागजों पर 'भूतिया लाभार्थी' होने का संकेत दे रहे हैं।