रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सरकार ने पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है (फाइल तस्वीर)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक संशोधन विधेयक को दी मंजूरी, क्या हैं प्रावधान?

लेखन आबिद खान 04:55 pm Jul 24, 202604:55 pm

क्या है खबर?

पेपर लीक विवाद और छात्रों के प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) की बैठक हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की भी अहम बैठक हुई। खबर है कि इसमें पेपर लीक से जुड़े संशोधित विधेयक पर चर्चा हुई और इसे मंजूरी भी दे दी गई। मानसून सत्र में विधेयक को पेश किया जा सकता है। आइए विधेयक के अहम प्रावधान जानते हैं।