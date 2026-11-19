यूनियनों की प्रमुख मांग है कि कैब और ऑटो का किराया बढ़ाया जाए। साथ ही वे प्राइवेट बाइक टैक्सी पर रोक लगाने और ऑटो के फिटनेस नियमों को आसान बनाने की मांग भी कर रहे हैं।

ड्राइवरों का कहना है कि उनकी कमाई लगातार घट रही है। उन्हें लगता है कि लंबी दूरी की यात्राओं में उन्हें कम पैसा मिलता है और ट्रैफिक में लगने वाले समय का भुगतान भी ठीक से नहीं होता। हाल ही में ड्राइवरों पर हुए कुछ हमलों के बाद उनकी सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन गई है। वे सरकार से अपनी सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजाम करने की अपील कर रहे हैं।