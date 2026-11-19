दिल्ली-NCR में कैब का किराया आसमान पर, ड्राइवरों की हड़ताल से बढ़ी मुश्किलें
अगर आज आपने दिल्ली-NCR में कैब बुक करने की कोशिश की होगी, तो शायद देखा होगा कि किराया आसमान छू रहा था। ट्रांसपोर्ट यूनियनों की हड़ताल की वजह से दक्षिण दिल्ली से नोएडा तक की आमतौर पर 300 रुपये वाली सवारी का दाम 800 रुपये तक पहुंच गया। इसी हड़ताल के तहत ड्राइवर और यूनियन के लोग रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए।
ड्राइवरों की मांग- ज्यादा किराया और सुरक्षा
यूनियनों की प्रमुख मांग है कि कैब और ऑटो का किराया बढ़ाया जाए। साथ ही वे प्राइवेट बाइक टैक्सी पर रोक लगाने और ऑटो के फिटनेस नियमों को आसान बनाने की मांग भी कर रहे हैं।
ड्राइवरों का कहना है कि उनकी कमाई लगातार घट रही है। उन्हें लगता है कि लंबी दूरी की यात्राओं में उन्हें कम पैसा मिलता है और ट्रैफिक में लगने वाले समय का भुगतान भी ठीक से नहीं होता। हाल ही में ड्राइवरों पर हुए कुछ हमलों के बाद उनकी सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन गई है। वे सरकार से अपनी सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजाम करने की अपील कर रहे हैं।
हड़ताल से पंजाब और हरियाणा की सेवाएं भी बाधित
यह हड़ताल सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही। पंजाब और हरियाणा में भी कैब और ऑटो सेवाएं इस वजह से प्रभावित हुईं।
यूनियनों ने ऐप-आधारित बुकिंग वाली गाड़ियों की जांच की, जिससे पूरे इलाके में यात्रा करना मुश्किल हो गया।