भारतीय उपराष्ट्रपति करेंगे श्रीलंका की यात्रा, इतिहास में पहली बार होगा ऐसा

राधाकृष्णन की श्रीलंका के नेताओं से मुलाकात

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री हरिनी अमरसुरीया से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा, वे वहां के वरिष्ठ अधिकारियों और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। यह दौरा भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' (पड़ोसी पहले) नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे पता चलता है कि भारत के लिए श्रीलंका एक क्षेत्रीय साझेदार के तौर पर कितना अहम है, खासकर ऐसे समय में जब चीन इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है।