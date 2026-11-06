तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने आवास बदला, दफ्तर की दूरी 50 से घटकर 18 किलोमीटर हुई
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय अब चेन्नई के ग्रीनवेज रोड पर बने अपने नए और बेहतर सरकारी घर 'पामनी इल्लम' में रहने लगे हैं। इस घर में उनका शिफ्ट होना 5 नवंबर को एक पूजा के साथ शुरू हुआ।
इस बदलाव से मुख्यमंत्री विजय का रोजाना का सफर काफी कम हो जाएगा। पहले उन्हें काम पर जाने और आने के लिए 50 किलोमीटर की लंबी और थका देने वाली यात्रा करनी पड़ती थी, जो अब सिर्फ 18 किलोमीटर रह जाएगी।
पमानी इल्लम अपग्रेड हुआ
यह नया घर सिर्फ मुख्यमंत्री के दफ्तर के करीब ही नहीं है, बल्कि इसमें कई नई और आधुनिक सुविधाएं भी हैं। इस घर में एक प्राइवेट जिम, एक बैडमिंटन कोर्ट और मुख्यमंत्री की सुरक्षा टीम के लिए भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री के भविष्य के दफ्तर, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज के अंदर है, वहां भी नवीनीकरण का काम चल रहा है।