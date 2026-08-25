दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा स्वाइन फ्लू का प्रकोप, अब तक 1,777 मामले दर्ज

इसकी पहचान बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द और थकान जैसे सामान्य लक्षणों से होती है। वहीं, कुछ बच्चों को उल्टी या दस्त की शिकायत भी हुई है। दिल्ली-NCR के अस्पतालों में सांस लेने में तकलीफ वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि बीमार महसूस होने पर तुरंत जांच करवाएं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में यह आसानी से और कम खर्च में कराई जा सकती है। जोखिम वाले समूहों में अब वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें, हाथों को साफ रखें और बीमार होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक दवाएं न लें।