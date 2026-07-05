बेंगलुरु में सख्ती: नलों में 'फ्लो रेस्ट्रिक्टर' अनिवार्य, पीने के पानी से नहीं धो सकेंगे कारें देश Jul 05, 2026

बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (BWSSB) ने शहर में बढ़ते पानी के संकट से निपटने के लिए कुछ सख्त नियम लागू किए हैं। अल नीनो के कारण मानसून का मिजाज अप्रत्याशित हो गया है, जिससे शहर में पानी का संकट लगातार गहरा रहा है। अब घर के मालिकों से लेकर होटलों तक, सभी को अपने नलों में 'फ्लो रेस्ट्रिक्टर' या 'एरेटर' लगाना जरूरी होगा। BWSSB की चेयरपर्सन डॉ. मंजुला ने निवासियों से अपील की है कि वे पानी का समझदारी से इस्तेमाल करें, ताकि सभी के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध रह सके।