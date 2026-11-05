बिहार: बस्कर में महिला अधिकारी ने वेतन न मिलने पर कार्यालय के बाहर मांगी भीख, प्रशासन में मचा हड़कंप

इस मामले पर जिला प्रशासन का कहना है कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर अल्पिता सिंह को वेतन मिलने में इतनी देर क्यों हुई। इस संबंध में स्थानीय अधिकारियों से जवाब-तलब किया गया है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि नियमों का पालन किए बिना किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं रोका जा सकता। इस पूरी घटना ने सरकारी कर्मचारियों के प्रति जवाबदेही और उनके कामों को समय पर पूरा करने की जरूरत को एक बार फिर सामने ला दिया है।