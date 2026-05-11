गंगा एक्सप्रेसवे पर पलटी यात्रियों से भरी बस; 1 की मौत, 30 से अधिक घायल

मृतक की पहचान फतेहपुर के अनुज के रूप में हुई

इस हादसे में जिस यात्री की मौत हुई है, उसकी पहचान फतेहपुर निवासी अनुज के तौर पर हुई है। 6 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए बरेली भेजा गया है। बाकी घायलों का इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में चल रहा है। जिलाधिकारी अवनीश राय ने जानकारी दी कि मामूली चोट वाले कुछ यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। बस में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए बचाव टीमों को बस की खिड़कियां तोड़नी पड़ीं और कई सीटों को काटना पड़ा। पुलिस की शुरुआती जांच में बस की तेज रफ्तार और टायर फटना ही इस हादसे के मुख्य कारण सामने आए हैं।