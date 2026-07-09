दिल्ली पर दोहरी मार: बारिश, बाढ़ और मौत का तांडव, रेड अलर्ट जारी
गुरुवार को दिल्ली में जमकर बारिश हुई, जिसके बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। जगह-जगह पेड़ गिरे मिले और रोहिणी इलाके में एक इमारत गिरने से 3 लोगों की जान चली गई, यह दुखद खबर है। मौसम विभाग ने शहर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में बिजली कड़कने और बादल गरजने के साथ और ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। शहर के कुछ इलाकों में तो बीते 24 घंटों में ही 70 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई।
दिल्ली और गुरुग्राम की सड़कें पानी में डूबीं, भारी जाम
लगातार हो रही बारिश ने दिल्ली और गुरुग्राम की सड़कों को पूरी तरह जलमग्न कर दिया है। रिंग रोड और दिल्ली-नोएडा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े मार्गों पर भारी जाम लग गया है। ग्रेटर कैलाश, द्वारका और सदर बाजार जैसे कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
दूसरी ओर, ईस्ट ऑफ कैलाश में पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए। गुरुग्राम भी इस जलभराव से बच नहीं पाया; दिल्ली-जयपुर हाईवे पर भी पानी भर गया।