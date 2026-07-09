दिल्ली पर दोहरी मार: बारिश, बाढ़ और मौत का तांडव, रेड अलर्ट जारी देश Jul 09, 2026

गुरुवार को दिल्ली में जमकर बारिश हुई, जिसके बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। जगह-जगह पेड़ गिरे मिले और रोहिणी इलाके में एक इमारत गिरने से 3 लोगों की जान चली गई, यह दुखद खबर है। मौसम विभाग ने शहर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में बिजली कड़कने और बादल गरजने के साथ और ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। शहर के कुछ इलाकों में तो बीते 24 घंटों में ही 70 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई।