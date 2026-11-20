भारत के 36 राफेल विमान में 4 लापता हैं?

भारत के 36 राफेल विमान में 4 लापता? पूर्व IAF उप प्रमुख ने खारिज किया

लेखन गजेंद्र 07:07 pm Nov 20, 202607:07 pm

क्या है खबर?

ब्रिटेन की एक विमानन पत्रिका ने भारत के राफेल लड़ाकू विमान को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसको लेकर हड़कंप मच गया है। फ्लाइट ग्लोबल ने अपनी नई विश्व वायुसेना निर्देशिका में दुनिया भर की वायु सेनाओं की जानकारी दी है, जिसमें भारत में राफेल विमानों की संख्या 32 बताई गई है। भारत ने अब तक फ्रांस से 36 रफाल विमान खरीदे हैं, ऐसे में 32 विमानों की संख्या को लेकर विवाद छिड़ गया है।