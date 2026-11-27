IMD का कहना है कि मौसम का यह खुशनुमा मिजाज कुछ और दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा। 29 नवंबर तक आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 34 से 35 सेल्सियस के बीच स्थिर रहने का अनुमान है।

आने वाले दिनों में बारिश या मौसम संबंधी किसी चेतावनी का कोई अनुमान नहीं है। इसलिए बाहर घूमने या कोई भी काम करने के लिए बनाई गई योजनाएं सुरक्षित रहेंगी।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मॉनिटरिंग डेटा के अनुसार, शुक्रवार सुबह मुंबई का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) करीब 122 दर्ज किया गया। इस स्तर के साथ शहर की हवा 'मध्यम' श्रेणी में रही।

भारत के राष्ट्रीय AQI वर्गीकरण के तहत 0-50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'बेहद खराब' और 401-500 को 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है।

