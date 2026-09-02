एल्फिंस्टन पुल: मुंबई की लाइफलाइन में लगेगा डबल डेकर इंजन, पर 2027 तक करना होगा इंतजार
मुंबई का पुराना एल्फिंस्टन पुल पिछले साल तोड़ दिया गया था। अब उसकी जगह बनने वाला नया पुल 2027 की शुरुआत में खुलेगा, जो तय समय से थोड़ी देरी से है।
दरअसल, नवंबर 2026 तक जब रेलवे का हिस्सा पूरा हो जाएगा, उसके बाद मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) पुल तक जाने वाली सड़कें बनाएगी और रेलवे व नॉन-रेलवे हिस्सों को जोड़ेगी। जब यह पुल आखिर में खुलेगा, तो यह 2 स्तरों वाला होगा। इसके एक स्तर पर स्थानीय ट्रैफिक चलेगा और ऊपर वाला डेक 4.5 किलोमीटर लंबे सेवरी-वर्ली कनेक्टर का हिस्सा होगा।
प्रभादेवी-परेल के स्पैन लगाने के लिए 39 ब्लॉक की जरूरत
प्रभादेवी और परेल के पास रेलवे ट्रैक के ऊपर 4 बड़े स्टील के स्पैन लगाने का काम एक बड़ी चुनौती रहा है। ये स्पैन भविष्य में रेलवे के विस्तार के लिए जगह छोड़ेंगे। इस काम के लिए 25 दिनों में 39 बार रेलवे ट्रैक को बंद करना (ब्लॉक) पड़ेगा, इसलिए यह काम धीमा चल रहा है।
मौसम और त्योहारों के मौसम में आई रुकावटों के बावजूद, महारेल का कहना है कि वे इस साल नवंबर तक रेलवे का हिस्सा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, आगे बढ़ने से पहले उन्हें सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे से आखिरी मंजूरी लेनी होगी।