एल्फिंस्टन पुल: मुंबई की लाइफलाइन में लगेगा डबल डेकर इंजन, पर 2027 तक करना होगा इंतजार

प्रभादेवी और परेल के पास रेलवे ट्रैक के ऊपर 4 बड़े स्टील के स्पैन लगाने का काम एक बड़ी चुनौती रहा है। ये स्पैन भविष्य में रेलवे के विस्तार के लिए जगह छोड़ेंगे। इस काम के लिए 25 दिनों में 39 बार रेलवे ट्रैक को बंद करना (ब्लॉक) पड़ेगा, इसलिए यह काम धीमा चल रहा है।

मौसम और त्योहारों के मौसम में आई रुकावटों के बावजूद, महारेल का कहना है कि वे इस साल नवंबर तक रेलवे का हिस्सा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, आगे बढ़ने से पहले उन्हें सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे से आखिरी मंजूरी लेनी होगी।