BRICS सम्मेलन: जिनपिंग बोले- अंतरराष्ट्रीय मामलों में सकारात्मक भूमिका निभाए वैश्विक दक्षिण; 5 प्रस्ताव रखे
क्या है खबर?
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने BRICS शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए BRICS देशों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया और समूह से वैश्विक मामलों में बड़ी भूमिका निभाने का आग्रह किया। जिनपिंग ने कहा कि वैश्विक दक्षिण का उदय एक अधिक बहुध्रुवीय विश्व की ओर बदलाव का एक प्रमुख कारण बन गया है। उन्होंने आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े, एकीकृत बाजार के निर्माण के प्रयासों का भी आह्वान किया।
बयान
जिनपिंग बोले- बिना दोहरे मापदंड के लागू हो अंतरराष्ट्रीय कानून
जिनपिंग ने कहा, "BRICS देशों को अधिक पहल करनी चाहिए, अन्य वैश्विक दक्षिण देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय मामलों में सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभानी चाहिए। वैश्विक दक्षिण देशों को संप्रभु समानता, आंतरिक मामलों में गैर-हस्तक्षेप और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान सहित अंतरराष्ट्रीय कानून और संबंधों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए।"
उन्होंने आह्वान किया कि अंतरराष्ट्रीय कानून और नियमों को बिना दोहरे मापदंड के लागू किया जाना चाहिए।
प्रस्ताव
जिनपिंग ने ये 5 प्रस्ताव रखे
जिनपिंग ने देशों में सहयोग गहरा करने के लिए 5 प्रस्तावों की घोषणा की, जो AI, व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विनिर्माण और प्रतिभा विकास पर केंद्रित हैं।
ओपन-सोर्स और समावेशी AI पहल के तहत, चीन ने BRICS AI ओपन-सोर्स समुदाय की स्थापना, भाषा मॉडल पर सहयोग को बढ़ावा देने और ओपन AI पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रस्ताव रखा।
व्यापार-निवेश को बढ़ावा देने के लिए BRICS विशेष आर्थिक क्षेत्र साझेदारी और व्यापार पर BRICS फोरम का भी प्रस्ताव जिनपिंग ने दिया।
कारखाने
BRICS देशों को स्मार्ट कारखाने विकसित करने में मदद करेगा चीन
जिनपिंग ने कहा कि चीन BRICS देशों को स्मार्ट कारखाने विकसित करने और विनिर्माण के आधुनिकीकरण में सहयोग के लिए सामान्य मानक स्थापित करने में मदद करने के लिए तैयार है।
चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार, डिजिटल उद्योग सहयोग पहल का उद्देश्य BRICS डिजिटल इकोसिस्टम क्लाउड प्लेटफॉर्म स्थापित करना है। साथ ही डिजिटल कौशल प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान और औद्योगिक सहयोग को भी बढ़ावा देना है।
युद्ध
कल जिनपिंग ने कहा था- ईरान युद्ध से लोगों को भारी नुकसान हुआ
सम्मेलन के पहले दिन जिनपिंग ने कहा था कि मध्य-पूर्व में चल रहा युद्ध 'साझा हितों' की पूर्ति नहीं करता है।
उन्होंने कहा था, "जैसे-जैसे मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्र में हालात बदल रहे हैं, वहां चल रहे युद्ध से पूरे इलाके के लोगों को भारी नुकसान हुआ है और यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साझा हितों के भी खिलाफ है।"
उन्होंने कहा कि BRICS उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच सहयोग के लिए सबसे प्रभावशाली मंच बन गया है।