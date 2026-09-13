चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने BRICS शिखर सम्मेलन में 5 प्रस्ताव रखे

BRICS सम्मेलन: जिनपिंग बोले- अंतरराष्ट्रीय मामलों में सकारात्मक भूमिका निभाए वैश्विक दक्षिण; 5 प्रस्ताव रखे

लेखन आबिद खान 04:20 pm Sep 13, 202604:20 pm

क्या है खबर?

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने BRICS शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए BRICS देशों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया और समूह से वैश्विक मामलों में बड़ी भूमिका निभाने का आग्रह किया। जिनपिंग ने कहा कि वैश्विक दक्षिण का उदय एक अधिक बहुध्रुवीय विश्व की ओर बदलाव का एक प्रमुख कारण बन गया है। उन्होंने आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े, एकीकृत बाजार के निर्माण के प्रयासों का भी आह्वान किया।