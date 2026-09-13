नई दिल्ली घोषणा पत्र, कई द्विपक्षीय बैठकें; BRICS शिखर सम्मेलन में क्या-क्या हुआ?

सम्मेलन की शुरुआत ओपन सेशन से हुई। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक दक्षिण अक्सर संकटों में सबसे आगे होता है, लेकिन फैसले लेने में सबसे पीछे रहता है।

उन्होंने कहा कि दुनिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है।

उन्होंने कहा, "एक जगह आने वाला संकट दूसरे देशों को भी प्रभावित करता है। भारत ने BRICS को संकटों से निपटने के लिए पहले से तैयार रखने पर जोर दिया है।"